Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Авдеевки, ранены трое мирных жителей

Двое мужчин и женщина находились на остановке общественного транспорта по улице Некрасова.
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Донецкой области Наталья Шиман в Facebook.
"Двое мужчин и женщина находились на остановке общественного транспорта по улице Некрасова, когда рядом взорвался снаряд. Люди получили осколочные ранения, их госпитализировали в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции", — написала Шиман.
По ее словам, все трое пострадавших являются местными жителями: мужчина и женщина — оба 1994 года рождения, данные о третьем потерпевшем устанавливаются.
Кроме того, пресс-секретарь отметила, что один из снарядов "прилетел" на огород частного домовладения, расположенного по ул. Лермонтова. Никто из людей не пострадал.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа авдеевского отделения полиции, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.
В свою очередь, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что снаряд взорвался в результате обстрела российскими оккупантами.
"Около 19:40 российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Авдеевки. Одна мина разорвалась возле автобусной остановки по ул. Некрасова. Ранены трое жителей. Один из раненых — в тяжелом состоянии. Одна мина залетела в двор частного дома. Повреждены окна, стены и крыша", — сообщил Жебривский.
Напомним, ранее боевики обстреляли Авдеевку из "Градов".
Фото: Фейсбук Н.Шиман.