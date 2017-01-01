Российские оккупанты потеряли на Донбассе еще один беспилотник. Упал в районе, подконтрольном ВСУ

Волонтеры проанализировали данные с рабочего компьютера начальника разведки так называемого "2 АК НМ".

Беспилотник РФ "Тахион", иллюстрация informnapalm.org

На Донбассе, в районе, который находится под контролем ВСУ, упал российский беспилотник "Тахион" с бортовым номером 141169.

Об этом пишут волонтеры расследовательского сообщества InformNapalm на основании анализа данных с рабочего компьютера начальника разведки так называемого "2 АК НМ" оккупационного корпуса вооруженных сил РФ на территории Луганской области.

Документ составлен "гибридным" российским офицером под псевдонимом В. Руссу и адресован начальнику разведки 12-го командования резерва ВС РФ (Новочеркасск, Ростовская область), говорится в расследовании.

В нем раскрыты подробности потери БЛА "Тахион" с бортовым номером 141169, а именно: БЛА проводил воздушную разведку 14 декабря 2014 года в районе н.п. Новоивановка, н.п. Рай-Александровка; дата и время потери: 14 декабря 2014 года в 11:20; координаты места падения: X-5406344 Y-7476959.

Волонтеры отмечают, что местность, где упал БЛА, находится под контролем ВСУ и покрыта густым лесом.

"Даже несмотря на то, что прошло уже два года, шансы отыскать его все еще остаются. В случае нахождения БЛА копилка военных преступлений РФ пополнится еще одним доказательством. Кстати, среди документов была найдена информация относительно принадлежности борта к конкретному подразделению ВС РФ — это 136-я отдельная мотострелковая бригада (в/ч 63354) Южного военного округа", — рассказали в InformNapalm.

Напомним, ранее сообщалось, что под Макеевкой сбит российский дрон-разведчик.

Фото: informnapalm.