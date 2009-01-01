Российские оккупанты пустили в ход тяжелые минометы и гранатометы, ранен боец АТО

На Приморском направлении около 13.00 российские оккупанты били из минометов калибра 120 мм.

Боевик на Донбассе Reuters

На Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции российские оккупанты и боевики не прекращают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины.

Сегодня ранение в результате обстрелов получил один украинский боец, идет речь в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что если вчера враг в светлое время суток соблюдал режим тишины, то сегодня пророссийские наемники применяли как гранатометы, так и минометы различных калибров.

Так, на Приморском направлении около 13.00 российские оккупанты били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра по опорным пунктам ВСУ возле Красногоровки. Также дважды под огонь из гранатометов различных видов попали укрепления сил АТО возле Талаковки.

На Донецком направлении противник несколько раз из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал Авдеевскую промзону и подступы к Зайцево.

Около 9.00 утра в результате вражеского огня из стрелкового оружия возле Невельского получил ранение один украинский военный. Сейчас он находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное.

На Луганском направлении зафиксирован один обстрел: ночью боевики выпустили две мины калибра 82 миллиметра и били из гранатомета возле Крымского.

Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО жестко давали отпор под Авдеевкой.