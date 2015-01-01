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РПГ, гранаты, пластид и тысячи патронов. В зоне АТО накрыли 5 схронов, опубликованы фото

Сегодня, 11:18
Схроны, Донбасс < >
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1 / 7 В зоне АТО накрыли 5 схронов (Пресс-центр СБУ)

Тайники были оборудованы в лесопосадках и заброшенных зданиях.

Схроны, Донбасс
В зоне АТО накрыли 5 схронов Пресс-центр СБУ
На Донбассе сотрудники Службы безопасности Украины за последние дни обнаружила пять хранилищ с боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Тайники были оборудованы в лесопосадках и заброшенных зданиях в селах Ивановка и Широкино Донецкой области, городе Старобельск и селах Лиман и Муратово в Луганской области.

Сотрудники спецслужбы изъяли из схронов два противотанковых гранатомета РПГ-26И, минометную мину, восемь гранатометных выстрелов, десять гранат, один килограмм пластида и более тысячи патронов различного калибра.

Напомним, СБУ накрыла четыре схрона на Донбассе.

Фото: СБУ.

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СБУ, Донбасс, схрон, оружие, боеприпасы
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