РПГ, гранаты, пластид и тысячи патронов. В зоне АТО накрыли 5 схронов, опубликованы фото

Тайники были оборудованы в лесопосадках и заброшенных зданиях.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
Тайники были оборудованы в лесопосадках и заброшенных зданиях в селах Ивановка и Широкино Донецкой области, городе Старобельск и селах Лиман и Муратово в Луганской области.
Сотрудники спецслужбы изъяли из схронов два противотанковых гранатомета РПГ-26И, минометную мину, восемь гранатометных выстрелов, десять гранат, один килограмм пластида и более тысячи патронов различного калибра.
Напомним, СБУ накрыла четыре схрона на Донбассе.
Фото: СБУ.