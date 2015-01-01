РПГ, гранаты, пластид и тысячи патронов. В зоне АТО накрыли 5 схронов, опубликованы фото

Тайники были оборудованы в лесопосадках и заброшенных зданиях.

В зоне АТО накрыли 5 схронов Пресс-центр СБУ

На Донбассе сотрудники Службы безопасности Украины за последние дни обнаружила пять хранилищ с боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Тайники были оборудованы в лесопосадках и заброшенных зданиях в селах Ивановка и Широкино Донецкой области, городе Старобельск и селах Лиман и Муратово в Луганской области.

Сотрудники спецслужбы изъяли из схронов два противотанковых гранатомета РПГ-26И, минометную мину, восемь гранатометных выстрелов, десять гранат, один килограмм пластида и более тысячи патронов различного калибра.

Напомним, СБУ накрыла четыре схрона на Донбассе.

Фото: СБУ.