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С Донбасса в РФ сбежал "мотострелок" ДНР-россиянин — разведка

Сегодня, 17:14

Инцидент случился вчера, отметили в Минобороны.

боевики, оружие
Боевик на Донбассе, иллюстрация vk.com/public62043361
Во вторник, 24 января, с Донбасса в Ростовскую область РФ сбежал член "11 отдельного мотострелкового полка" (Макеевка) самопровозглашенной ДНР, который является россиянином.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По его данным, боевики бегут из банд псевдореспублик из-за ухудшения условий несения "службы" и запрета увольнять "военных".

"24 января отмечен факт дезертирства военнослужащего (гражданин РФ) "11 отдельного мотострелкового полка" (Макеевка) в Ростовскую область России", — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что на Донбассе члены "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) террористической ДНР имитируют плохое самочувствие и массово обращаются к медикам.

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Донбасс, Россия, мотострелок, ДНР, ГУР, разведка, Минобороны
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