С Донбасса в РФ сбежал "мотострелок" ДНР-россиянин — разведка

Инцидент случился вчера, отметили в Минобороны.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
По его данным, боевики бегут из банд псевдореспублик из-за ухудшения условий несения "службы" и запрета увольнять "военных".
"24 января отмечен факт дезертирства военнослужащего (гражданин РФ) "11 отдельного мотострелкового полка" (Макеевка) в Ростовскую область России", — отметили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что на Донбассе члены "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) террористической ДНР имитируют плохое самочувствие и массово обращаются к медикам.