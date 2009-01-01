Борт якобы наматывал круги у побережья между Ялтой и Судаком.

Ту-214, иллюстрация фото: dumskaya.net

Над южным берегомнесколько часов кружил российский самолет из президентского авиаотряда (главой страны является) — Ту-214СР борт RA-64528.

Об этом пишет "Думская".

Издание уточнило, что, возможно, воздушное судно "вырабатывает топливо перед аварийной посадкой".

"Тушка" уже несколько часов наяривает круги диаметром около 60 километров у побережья между Ялтой и Судаком. Причина пока неизвестна", — говорится в статье.

Пока неизвестно, почему самолет наматывал круги у побережья между Ялтой и Судаком фото: dumskaya.net

Ранее аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко ("Злой Одессит") писал, что Владимир Путин добирался во Францию на встречу с президентом страны Эммануэлем Макроном сразу на трех самолетах.

Фото: dumskaya.net