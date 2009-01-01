Самолет из авиаотряда Путина несколько часов кружил над берегом Крыма — СМИ

Борт якобы наматывал круги у побережья между Ялтой и Судаком.
Об этом пишет "Думская".
Издание уточнило, что, возможно, воздушное судно "вырабатывает топливо перед аварийной посадкой".
"Тушка" уже несколько часов наяривает круги диаметром около 60 километров у побережья между Ялтой и Судаком. Причина пока неизвестна", — говорится в статье.
Ранее аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко ("Злой Одессит") писал, что Владимир Путин добирался во Францию на встречу с президентом страны Эммануэлем Макроном сразу на трех самолетах.
Фото: dumskaya.net