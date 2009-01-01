Самосуд в Горловке. Местные жители избили военного РФ, который угрожал оружием

Боевик, в частности, получил открытую черепно-мозговую травму, отметили в Минобороны.

Кулак, иллюстрация Житомир-info

местные жители совершили самосуд над членом "3-й отдельной мотострелковой бригады" самопровозглашенной ДНР —, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, угрожая личным оружием.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что люди избили боевика, он получил многочисленные ушибы тела, в частности, открытую черепно-мозговую травму.

"… местные жители совершили самосуд над военнослужащим "3-й отдельной мотострелковой бригады" (Горловка), который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, угрожая личным оружием", — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном противнику Донецке в районе размещения тылового подразделения "11 отдельного мотострелкового полка" террористической ДНР взорвался грузовик, в котором на время работы комиссии из России было спрятано оружие и боеприпасы.