Самоубийство на Буковине. Молодой военнослужащий покончил с собой

Тело молодого человека без признаков жизни обнаружено местными жителями 14 января в обед в селе Вартиковцы.

Молодой военнослужащий покончил с собой фото: unn.com.ua

На Буковине правоохранители выясняют обстоятельства смерти военнослужащего, который, по предварительной версии, покончил жизнь самоубийством

Об этом идет речь в сообщении Сектора коммуникации полиции Черновицкой области.

Сообщается, что тело молодого человека без признаков жизни обнаружено местными жителями 14 января в обед в селе Вартиковцы Кельменецкого района. Выехав на место происшествия, следственно-оперативной группой было установлено лицо погибшего. Им оказался 23-летний житель Сокирянского района. При мужчине было удостоверение военнослужащего.

Как выяснилось, смерть наступила в результате проникающего ранения правого виска головы. На месте изъяли пневматический пистолет марки "Флобер-4мм", из которого и был произведен выстрел.

По предварительным выводам, мужчина сам покончил с собой. В рамках расследования уголовного производства назначен ряд экспертиз, предусмотренных Уголовно-процессуальным законодательством.

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