Самоубийство в Почаевской лавре: бывший военный свел счеты с жизнью

По словам отца, сына он привез с надеждой, что он немного успокоится.

В Тернопольской области на территории Почаевской лавры покончил жизнь самоубийством бывший военный с психическими расстройствами.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

21 августа около 6 часов утра в дежурную часть Кременецкого отдела полиции обратился 64-летний житель села Нестерварка Тульчинского района Винницкой области. Он сообщил, что на территории Свято-Успенской лавры покончил жизнь самоубийством его 38-летний сын.

По словам отца, сына он привез с надеждой, что он немного успокоится, ведь в последние годы бывший военный имел психические проблемы, о чем есть заключение медиков.

"В ночь трагедии сын около 4:00 утра вышел из комнаты гостиницы. Отец пошел его искать, но никак не мог найти. Вскоре охранники лавры услышали крик со смотровой галереи, а через несколько минут во двор упало тело", — отмечается в сообщении.

Тело погибшего направлено в морг для проведения вскрытия. Уголовное производство начато по ч. 1. ст. 115 УК.

Напомним, на Донбассе застрелился боец Нацгвардии.