"Самовозгорание" на передовой. Боевики потеряли три блиндажа — волонтер

Террористы "самоорганизовались и спалили себя", сообщает волонтер Оксана Быкова.
Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщила на своей странице в Facebook.
К сожалению, волонтер изначально не уточнила, где произошло самовозгорание блиндажей боевиков и понесли ли они потери в живой силе, однако посетители ее странички встретили это сообщение шквалом одобрительных и ироничных комментариев.
"Самовозгорание, такое бывает". — "Три куртки замшевых импортных". — "Хоть в чём-то у них самодисциплина". — "Три лучше, чем два". — "Как хорошо: просыпаешься — а тут тебя вместе с солнышком встречает веселый огонек))))", — шутят пользователи соцсетей.
Чуть позже волонтер в эксклюзивном комментарии "Главреду" уточнила, что происшествие случилось в нескольких километрах к западу от оккупированного боевиками Донецка — возле райцентра Марьинка, контролируемого силами АТО.
Напомним, неделей ранее волонтер сообщила о ликвидации шести боевиков.