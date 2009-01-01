"Самовозгорание" на передовой. Боевики потеряли три блиндажа — волонтер

Террористы "самоорганизовались и спалили себя", сообщает волонтер Оксана Быкова.

Блиндаж, иллюстрация Facebook Юрия Мысягина

Не успело командование обоих "армейских корпусов" оккупантов в категоричной форме приказать командованию частей и подразделений форсировать подготовку к осенне-зимнему периоду и заняться, как в ночь на четверг, 19 октября, стало известно, что три блиндажа боевиков сгорели.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщила на своей странице в Facebook.

К сожалению, волонтер изначально не уточнила, где произошло самовозгорание блиндажей боевиков и понесли ли они потери в живой силе, однако посетители ее странички встретили это сообщение шквалом одобрительных и ироничных комментариев.

"Самовозгорание, такое бывает". — "Три куртки замшевых импортных". — "Хоть в чём-то у них самодисциплина". — "Три лучше, чем два". — "Как хорошо: просыпаешься — а тут тебя вместе с солнышком встречает веселый огонек))))", — шутят пользователи соцсетей.

Чуть позже волонтер в эксклюзивном комментарии "Главреду" уточнила, что происшествие случилось в нескольких километрах к западу от оккупированного боевиками Донецка — возле райцентра Марьинка, контролируемого силами АТО.

Напомним, неделей ранее волонтер сообщила о ликвидации шести боевиков.