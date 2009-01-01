Самозваный "замминистра обороны" ДНР устроил ДТП, раздавлен боевик

На Донбассе растет число преступных действий оккупантов.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, самозваный "заместитель министра обороны ДНР по материально-техническому обеспечению" устроил инспекционную поездку по соединениям и частям 1-го "армейского корпуса" ДНР.
Следствием указанной "инспекции" стало совершенное им дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был раздавлен военнослужащий одного из подразделений 1 АК, добавили в ГУР МОУ.
Ранее "Главред" сообщал, что под Новоазовском пьяные "морпехи" устроили ДТП, есть пострадавшие.