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Самозваный "замминистра обороны" ДНР устроил ДТП, раздавлен боевик

Сегодня, 10:44

На Донбассе растет число преступных действий оккупантов.

ДТП
Самозваный "замминистра обороны» ДНР устроил ДТП Главред
Во время празднования Дня шахтера на временно оккупированных территориях Донбасса  отмечен рост количества случаев преступных действий российских военнослужащих в отношении местного населения, грубых нарушений воинской дисциплины, которые привели к потерям личного состава.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, самозваный "заместитель министра обороны ДНР по материально-техническому обеспечению" устроил инспекционную поездку по соединениям и частям 1-го "армейского корпуса" ДНР.

Следствием указанной "инспекции" стало совершенное им дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был раздавлен военнослужащий одного из подразделений 1 АК, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что под Новоазовском пьяные "морпехи" устроили ДТП, есть пострадавшие.

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ГУР, разведка, 1АК, ДТП, жертва, потери, боевики
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