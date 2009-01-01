Савченко пожаловалась: авто на трассе въехало в глубокие ямы, получила ушибы

Инцидент случился сегодня рано утром на трассе Н-14, отметила нардеп.

Место происшествия

Во вторник рано утром, 26 сентября, на трассе Н-14 (Александровка — Кропивницкий — Николаев, проходит по территории Кировоградской и Николаевской областей) автомобиль, в котором ехала нардеп, ее сестра Вера и помощница Татьяна Проторченко, въехало в глубокие ямы.

Об этом народная избранница написала на своей странице в Facebook.

По словам политика, инцидент случился в 5 часов утра, она получила ушиб грудной клетки и седьмого шейного позвонка.

"… въехали посреди дороги в ямы глубиной до капота легкового автомобиля. Мой помощник получила от удара травму головы с глубоким рассечением… Не помогли даже ремни безопасности", — отмечается в сообщении.

В апреле СМИ писали, что в Киеве авто с Надеждой Савченко сбило пожилую женщину на ул. Драйзера. Позже Вера Савченко говорила, что во время маневра не увидела человека, выходившего из-за другой машины, но не сбивала его, а "просто толкнула".

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia