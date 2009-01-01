"Сбили из стрелкового оружия". В зоне АТО российские оккупанты потеряли еще один дрон

Летательный объект не принадлежит ни силам АТО, ни международным организациям, рассказали в штабе АТО.

Оккупанты РФ потеряли еще один дрон Facebook/ пресс-центр АТО

В зоне АТО на Донбассе украинские военные сбили беспилотник, который используется вооруженными силами Российской Федерации.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В сообщении отмечается: "8 февраля, около 19.00 в небе неподалеку от линии столкновения был обнаружен беспилотный летательный аппарат. После идентификации объекта и получения подтверждения, что летательный объект не принадлежит ни силам АТО, ни международным организациям, которые осуществляют мониторинг обстановки вблизи линии разграничения средствами беспилотной авиации, было принято решение о его уничтожении.

Объект был поражен из стрелкового оружия. В настоящее время с ним работают соответствующие специалисты. По предварительным данным аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами Российской Федерации".

Facebook/ пресс-центр АТО

Напомним, ранее сообщалось, что под Макеевкой сбит российский дрон-разведчик.

Фото: пресс-центр штаба АТО.