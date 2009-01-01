Сбой системы. Под Покровском упал российский беспилотник, опубликованы фото

Инцидент случился вчера в первой половине дня.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
В ведомстве уточнили, что такие беспилотники РФ часто применяет на Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии.
"Разработкой "Орлан-10" занимается российское предприятие под названием "Специальный технологический центр". Корпус и двигатель — российского производства, электронная "начинка" родом из Тайваня, — отмечается в сообщении.
Напомним, в начале апреля на Донбассе в районе Светлодарской дуги украинские военные обнаружили беспилотник российского производства, на котором была маркировка ФСБ РФ. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: facebook.com/ato.news