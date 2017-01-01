СБУ имитировала смерть чиновника с целью задержания преступника

Спецслужбы предупредили заказное убийство директора коммунального предприятия.

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В Харькове сотрудники областной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали злоумышленницу, которая планировала заказное убийство директора одного из местных коммунальных предприятий.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, женщина планировала инсценировать естественную смерть жертвы.

"Заказчицей стала 62-летняя харьковчанка - бывшая теща чиновника. Она лично подыскивала в криминальной среде исполнителя", - сказано в сообщении.

Потенциальная убийца намеревалась совершить преступление, чтобы завладеть движимым и недвижимым имуществом зятя.

Сотрудники спецслужб подстроили смерть мужчины. Его теща была задержана во время выплаты гонорара киллеру.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье сын убил собственных родителей.