СБУ накрыла банду торговцев оружием и боеприпасами, опубликованы фото

Сотрудники СБУ задержали в Киеве при попытке реализации 18 боевых пистолетов одного из участников группировки.

СБУ накрыла банду торговцев оружием Пресс-центр СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили межрегиональную группировку торговцев оружием и боеприпасами.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

"Правоохранители установили, что в состав группировки входили ранее судимый житель Хмельницкая, житель Киева и гражданин Российской Федерации (РФ). Оперативники спецслужбы задокументировали ряд фактов незаконного сбыта дельцами боевых пистолетов", — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, сотрудники СБУ задержали в Киеве при попытке реализации 18 боевых пистолетов одного из участников группировки.

Так, во время проведения обысков по местам проживания дельцов в Киеве, Хмельницком и Староконстантинове правоохранители изъяли 28 единиц огнестрельного оружия и более 700 патронов различного калибра.

Отмечается, что по факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее на Буковине задержали торговца оружием, которое поставляли из зоны АТО.

Фото: СБУ.