СБУ накрыла сеть информаторов боевиков ДНР, задержаны два человека: видео допросов

Злоумышленники передавали противнику сведения о силах АТО.

Один из задержанных злоумышленников Скриншот видео с youtube.com

В Волновахском районе Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сеть информаторов боевиков, задержаны два человека.

Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники собирали сведения о перемещениях, дислокации военной техники и подразделений сил АТО и телефоном передавали их террористам.

"… уроженец Волновахского района в 2014 году присоединился к одному из незаконных вооруженных формирований… ДНР", — отметили в спецслужбе.

По ее данным, на протяжении 2016-2017 годов тот привлек к сотрудничеству в качестве информаторов нескольких местных жителей родного района, которые остались на территории, подконтрольной украинской власти.

Координаты, которые передавали злоумышленники, противник использовал для обстрелов позиций ВСУ. Двух активных участников информаторской сети по месту жительства задержали оперативники СБУ, в отношении остальных продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Начато производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации, руководство ими или участие в них, а также содействие их созданию или деятельности) Уголовного кодекса. Одному из пособников врага суд уже избрал меру пресечения — содержание под стражей.

Видео допросов информаторов боевиков

Ранее стало известно, что СБУ сдался боевик террористической ДНР, который был задействован в охране российское военного командования на захваченной части Донецкой области.

Видео: Служба безпеки України