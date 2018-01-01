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СБУ обнародовали подробности об организаторе нападения на "киборга" Вербича

Сегодня, 08:25

В ведомстве заявили, что тот является гражданином РФ.

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У одного из задержанных нападавших изъят паспорт гражданина РФ - СМИ obozrevatel.com
6 мая сотрудники СБУ задержали в Харькове группу молодых людей, которых обвиняют в избиении участника АТО, "киборга" Дмитрия Вербича в Киеве.

Тогда же сообщалось, что у одного из них был изъят паспорт гражданина РФ на имя Вячеслава Лукичева.

Позднее СБУ заявила, что организатором нападения на Вербича является гражданин России. При этом в ведомстве уточнили, что 4 мая тот покинул территорию Украины и теперь скрывается в Польше.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше. Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев. Досудебное следствие продолжается", – сообщает пресс-центр СБУ.

Является ли именно Лукичев организатором, пока не уточняется.

Напомним, избитый нардеп Мустафа Найем попросил предоставить ему госохрану из-за угроз. Он не встречается с журналистами и не афиширует название больницы.

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Теги:  
Киборг, нападение, нож, Киев, боец АТО, Дмитрий Вербич, СБУ
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