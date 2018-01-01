СБУ поймала топ-менеджера "Ощадбанка" на миллионных хищениях: подробности

По версии следствия, чиновник постоянно злоупотреблял служебным положением.

Логотип "Ощадбанка" minfin.com.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины и следователи прокуратуры изобличили и задержали топ-менеджера "Ощадбанка" в хищении более 16 млн гривен средств государственных денег.

Соответствующее сообщение было опубликовано в четверг, 15 марта, на официальном интернет-портале украинской спецслужбы.

Согласно обнародованным данным, следователи считают, что чиновник на постоянной основе осуществлял незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали "Ощадбанку". По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера госбанку был нанесен ущерб в размере 16,7 млн гривен.

Суд поместил мужчину под домашний арест (с круглосуточным ношением электронного браслета).

Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ в Харькове задержала коммерсанта, финансировавшего боевиков "ДНР".