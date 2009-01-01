СБУ в зоне АТО накрыла мощный тайник с 5 тысячами патронов, опубликованы фото

Военные средства поражения поставленные на учет до складов одного из подразделений ВСУ.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центр СБ Украины.
В сообщении отмечается: "Из обустроенного в одном из заброшенных нежилых помещений на территории населенного пункта Пионерского Донецкой области схрона правоохранители изъяли 2100 патронов калибра 5,45 мм, 900 патронов калибра 7,62х39 и 1020 патронов калибра 7,62х54.
Следственные действия продолжаются. Военные средства поражения поставленные на учет до складов одного из подразделений Вооруженных Сил Украины".
Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО накрыли 5 схронов.
Фото: СБУ.