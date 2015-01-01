СБУ задержала россиянина, которому ФСБ помогала переправлять нелегалов через границу

"Делок" возил "живой товар" в обоих направлениях.

решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 332 УК Украины Обозреватель

и пограничники в Краснопольском районе Сумской области задержали россиянина, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, россиянин переправлял нелегалов в обоих направлениях при содействии пограничной службы ФСБ РФ.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке незаконного перемещения в Россию гражданки одной из стран Закавказья, говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Напомним, несколькими днями ранее СБУ задержала "паспортистку" боевиков ДНР, ей грозит до 15 лет тюрьмы.