"Сливала" информацию спецслужбам России. СБУ задержала секретоносителя из Нацгвардии

Злоумышленнице уже сообщили о подозрении в госизмене.

Задержанная злоумышленница Скриншот видео с youtube.com

Сотрудникизадержали техника-оператора отдела информационного обеспечения Центральной базы хранения Нацгвардии (секретоноситель), которая передаваласведения с ограниченным доступом.

Об этом на брифинге рассказал председатель СБУ Василий Грицак, говорится на сайте ведомства.

В то же время чиновник уточнил, что россияне завербовали украинку во время ее визита к родной сестре, которая живет в Москве.

"Подобранные по заданию спецслужб РФ файлы с почти сорока документами женщина копировала и посылала c собственного планшета через секретный чат, созданный заказчиками в одном из интернет-коммуникаторов", — отметил глава ведомства.

Начато производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Технику-оператору уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Ранее стало известно, что силовики предотвратили совершение ряда терактов против мирного населения в Мариуполе Донецкой области, запланированных "министерством госбезопасности" самопровозглашенной ДНР под кураторством спецслужб России.

Видео: Служба безпеки України