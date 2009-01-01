"Сливала" информацию спецслужбам России. СБУ задержала секретоносителя из Нацгвардии

Злоумышленнице уже сообщили о подозрении в госизмене.
Об этом на брифинге рассказал председатель СБУ Василий Грицак, говорится на сайте ведомства.
В то же время чиновник уточнил, что россияне завербовали украинку во время ее визита к родной сестре, которая живет в Москве.
"Подобранные по заданию спецслужб РФ файлы с почти сорока документами женщина копировала и посылала c собственного планшета через секретный чат, созданный заказчиками в одном из интернет-коммуникаторов", — отметил глава ведомства.
Начато производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Технику-оператору уже сообщили о подозрении в совершении преступления.
Ранее стало известно, что силовики предотвратили совершение ряда терактов против мирного населения в Мариуполе Донецкой области, запланированных "министерством госбезопасности" самопровозглашенной ДНР под кураторством спецслужб России.
Видео: Служба безпеки України