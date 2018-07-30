"Секс по приколу": школьница за интим получила банкноты из банка приколов

По данным правоохранителей, 15-летняя девчонка сама предлагала интимные услуги через объявление в Сети.

Школьница за секс получила банкноты из банка приколов. vnd12.ru

В Калининграде школьница обратилась в полицию с обвинением в изнасиловании несовершеннолетней только после того, как поняла, что с нею за секс мужчины расплатились банкнотами из банка приколов.

По данным правоохранителей, 15-летняя ученица одной из школ выложила в Сеть объявление об оказании интимных услуг – не безвозмездно, само собой, а за деньги. Свои услуги девушка оценила в 10 тысяч рублей (порядка 4250 грн по нынешнему курсу), пишет OaNews.

Двое неизвестных мужчин откликнулись на предложение школьницы. Они вывезли ее в лес, где и состоялся половой акт. Платой за интим стали две купюры по 5 тысяч рублей.

И только после того, как мужчины ушли, девушка заметила, что деньги на самом деле фальшивые. Она тут же рассказала об изнасиловании маме, после чего та написала соответствующее заявление в полицию.

Напомним, в Москве трое сестер зверски убили отца. По словам знакомой семьи, мужчина насиловал дочерей годами, а также бил, издевался и держал их в постоянном страхе. В частности, обзывал "проститутками" и грозил устроить им групповое изнасилование.

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