Внезапные смерти офицеров и наемников в Москве, участвовавших в развертывании "проекта Новороссия", не случайны.

Владимир Якунин ИнформНапалм

"Сердечный приступ рака" — это не диагноз нового смертельного заболевания, а интернет-мем, характеризующий внезапную смерть, боевиков и военных преступников, прошедших через командировки на украинский Донбасс и затем погибших на территории Российской Федерации при достаточно странных обстоятельствах.

Об этом говорится в статье "Сердечный приступ рака": российский подполковник после Донбасса внезапно умер в Москве", которую публикует разведывательное сообщество InformNapalm.

В публикации речь идет о российском подполковнике юстиции Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Владимире Якунине, воевавшем и неоднократно награжденном за участие в войне против Украины, а затем скоропостижно скончавшегося в автомобиле "скорой помощи" не от полученных ранений, а от "сердечного приступа" в России. Впоследствии один из комментаторов также сообщил, что у Якунина яко бы был рак. Таким образом "сердечный приступ рака" продолжает "выкашивать" российских офицеров...

Внезапные смерти российских офицеров и наемников в Москве, участвующих в развертывании "проекта Новороссия", не являются случайными.

Напомним, что 27 января 2017, бывший главарь ЛНР Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве. Жена Болотова считает, что его отравили.

В один день с ним также внезапно умер 40-летний "заместитель министра промышленности и торговли" ДНР Сергей Третьяков. Причиной смерти называют "тромб сосуда".

Тромбы, отравления, сердечные приступы и даже быстрые "спуски на лифте" стали уже обыденными причинами смертей некоторых высокопоставленных боевиков и чиновников как на территории "ЛНР/ДНР", так и в самой России, говорится в статье.