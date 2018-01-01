Серьезное ДТП подо Львовом: двое военных погибли, еще три человека травмированы

Погибшие военные были из Самборского гарнизона.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего Prm.ua

В пригороде Львова произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись микроавтобус Ford Transit и легковой автомобиль Mazda, в котором два человека погибли, а еще трое получили ранения.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 июля, около 15:00 между селами Лапаевка и Оброшино Пустомытовского района, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области,

"Столкнулись микроавтобус Ford Transit и легковой автомобиль Mazda. В результате столкновения четверо человек, которые находились в легковушке, получили травмы, двое из них – скончались на месте происшествия. Также травмирован водитель микроавтобуса. Пострадавшие госпитализированы, врачи уточняют диагнозы", - отмечается в сообщении.

На данный момент идет установление обстоятельств происшествия, решается вопрос о целесообразности открытия уголовного производства.

Позднее в Министерстве обороны Украины сообщили, что в ДТП погибли двое военнослужащих Самборского гарнизона (Львовская область), и еще двое военных этого гарнизона получили травмы - военные ехали в легковом автомобиле.

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Напомним, в Чернигове легковой автомобиль Geely столкнулся с микроавтобусом "Газель", погибли три человека, а еще три — пострадали.

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