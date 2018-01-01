"Шалости с огнем". На Волыни трое маленьких мальчиков попали в реанимацию

Инцидент произошел в одном из сел Ковельского района региона, родителям детей грозит административная ответственность.

На Волыни трое маленьких детей в результате пожара пролучили ожоги, их доставили в реанимацию

В четверг вечером, 3 мая, в селе Черемошное Ковельского района Волынской области трое маленьких мальчиков играли в пристройке к погребу, произошел пожар , ребята получили ожоги и попали в реанимационное отделение больницы.

Вероятно, возгорание случилось из-за детских шалостей, хозяева постройки и их соседи ликвидировали его собственными силами, сообщили УНИАН в секторе коммуникации Главного управления Нацполиции в регионе.

"Трое мальчиков, 2012, 2013 и 2015 годов рождения играли в пристройке к погребу, принадлежащей родителям одного из них. Пристройка была заполнена сеном и накрыта шифером", — отметили в ведомстве.

В результате возгорания дети получили ожоги головы и тела 1-3 степени, их в тяжелом состоянии отправили в реанимационное отделение Волынской областной больницы. Родителям грозит административная ответственность.

Ранее в городе Бровары (находится под Киевом) в много этажном доме на седьмом этаже из окна выпал мальчик Ваня, которому даже не было двух лет, и погиб. Узнать больше о трагедии можно здесь.

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