"Шалости с огнем". На Волыни трое маленьких мальчиков попали в реанимацию

Инцидент произошел в одном из сел Ковельского района региона, родителям детей грозит административная ответственность.
Вероятно, возгорание случилось из-за детских шалостей, хозяева постройки и их соседи ликвидировали его собственными силами, сообщили УНИАН в секторе коммуникации Главного управления Нацполиции в регионе.
"Трое мальчиков, 2012, 2013 и 2015 годов рождения играли в пристройке к погребу, принадлежащей родителям одного из них. Пристройка была заполнена сеном и накрыта шифером", — отметили в ведомстве.
В результате возгорания дети получили ожоги головы и тела 1-3 степени, их в тяжелом состоянии отправили в реанимационное отделение Волынской областной больницы. Родителям грозит административная ответственность.
Ранее в городе Бровары (находится под Киевом) в много этажном доме на седьмом этаже из окна выпал мальчик Ваня, которому даже не было двух лет, и погиб. Узнать больше о трагедии можно здесь.
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