Шантаж и вымогательство. Два сотрудника СБУ попались на взятке в 50 тысяч долларов

Оперативники СБУ готовят сообщения о подозрении, которые утром будут переданы на согласование в САП, добавили в Антикоррупционном бюро.

На взятке поймали сотрудников СБУ novosti-ukrainy.com

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины за вымогательство взятки в размере 50 тысяч долларов.

Об этом говорится в сообщении антикоррупционного ведомства в социальной сети Facebook.

В частности, в Бюро отметили, что 15 марта детективы ведомства под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с сотрудниками внутренней безопасности СБУ задержали двух работников Службы безопасности во время получения неправомерной выгоды.

"Детективами задокументирован факт вымогательства задержанными 50 тыс. долл. США и получение через посредника половины этой суммы от двух руководителей субъектов хозяйствования за неосуществление давления на их бизнес", — говорится в сообщении.

Оперативники СБУ готовят сообщения о подозрении, которые утром будут переданы на согласование в САП, добавили в Антикоррупционном бюро.

Напомним, в Полтаве с поличным задержали полицейского-вымогателя.