Шантаж и вымогательство. Два сотрудника СБУ попались на взятке в 50 тысяч долларов

Оперативники СБУ готовят сообщения о подозрении, которые утром будут переданы на согласование в САП, добавили в Антикоррупционном бюро.
Об этом говорится в сообщении антикоррупционного ведомства в социальной сети Facebook.
В частности, в Бюро отметили, что 15 марта детективы ведомства под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с сотрудниками внутренней безопасности СБУ задержали двух работников Службы безопасности во время получения неправомерной выгоды.
"Детективами задокументирован факт вымогательства задержанными 50 тыс. долл. США и получение через посредника половины этой суммы от двух руководителей субъектов хозяйствования за неосуществление давления на их бизнес", — говорится в сообщении.
Оперативники СБУ готовят сообщения о подозрении, которые утром будут переданы на согласование в САП, добавили в Антикоррупционном бюро.
Напомним, в Полтаве с поличным задержали полицейского-вымогателя.