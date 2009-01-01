Шантаж и вымогательство. На Житомирщине на взятке поймали главу РГА, опубликованы фото

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1 / 4 На Житомирщине на взятке поймали главу РГА (Пресс-центр СБУ)

Чиновник вымогал 7 тыс. грн у владельца местного камнеобрабатывающего цеха.

На Житомирщине на взятке поймали главу РГА Пресс-центр СБУ

Сотрудники СБУ в Житомирской области изобличили во взяточничестве председателя одной из районных государственных администраций.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник вымогал 7 тыс. грн у владельца местного камнеобрабатывающего цеха за непрепятствование его предпринимательской деятельности. "В случае отказа чиновник неоднократно угрожал во время личных встреч включить цех в перечень предприятий для проверки контролирующими органами", — отмечается в сообщении.

Оперативники СБУ задержали председателя райгосадминистрации в рабочем кабинете сразу после получения части взятки в размере 5 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, ранее на взятке попались два полковника-вымогателя.

Фото: СБУ.