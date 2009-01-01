Шантаж и вымогательство. На Житомирщине на взятке поймали главу РГА, опубликованы фото

Чиновник вымогал 7 тыс. грн у владельца местного камнеобрабатывающего цеха.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители установили, что чиновник вымогал 7 тыс. грн у владельца местного камнеобрабатывающего цеха за непрепятствование его предпринимательской деятельности. "В случае отказа чиновник неоднократно угрожал во время личных встреч включить цех в перечень предприятий для проверки контролирующими органами", — отмечается в сообщении.
Оперативники СБУ задержали председателя райгосадминистрации в рабочем кабинете сразу после получения части взятки в размере 5 тыс. грн.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Напомним, ранее на взятке попались два полковника-вымогателя.
Фото: СБУ.