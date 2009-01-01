Шантажировали и вымогали 1,5 миллиона. На взятке поймали руководителей госпредприятия

Проводятся обыски по месту жительства и работы злоумышленников, а также другие первоочередные следственные действия.

На взятке поймали руководителей госпредприятия фото: guboz.gov.ua

Правоохранители задержали руководителей государственного предприятия "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" при получении 10 тысяч долларов взятки

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что сотрудники ГПУ и СБУ провели спецоперацию, в результате которой задержали генерального директора государственного предприятия "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала", его заместителя, а также подчиненного им работника.

Гендиректор центра, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору со своим заместителем и подчиненным им работником требовали от директора Волынского филиала ГП "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" неправомерную выгоду в сумме 1,5 млн грн, и получили первую часть неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. долларов за неприменение к последнему мер дисциплинарного воздействия, в том числе освобождения от занимаемой должности.

С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления проводятся обыски по месту жительства и работы злоумышленников, а также другие первоочередные следственные (розыскные) действия.

В ближайшее время задержанные будут уведомлены о подозрении по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, а также будет подано обращение в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование находится на контроле руководства Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, ранее двух судей задержали при попытке дачи взятки Холодницкому.