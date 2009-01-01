"Школьное перемирие". У Авдеевки враг пустил в ход тяжелые минометы, ранены два бойца АТО

Учитывая, что обстрел врага был достаточно агрессивным, силы АТО открыли ответный огонь.

Оккупанты 18 раз открывали огонь twitter.com/dubovoyslavyans

На Донбассе в первый день "школьного перемирия" оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям украинских военных, двое бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке за минувшие сутки в Facebook.

Отмечается, что если днем количество вооруженных провокаций со стороны противника было минимальным, то ближе к вечеру боевики несколько активизировали обстрелы позиций украинских бойцов.

"В частности, напряженная ситуация и в дальнейшем сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь почти с 17 в течение нескольких часов бандиты вели огонь по опорным пунктам сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Кроме того, бандиты выпустили по нашим позициям 10 мин калибра 120 миллиметров.

Учитывая, что обстрел врага был достаточно агрессивным, целенаправленным и напрямую угрожал нашим военным, силы АТО открыли огонь. В результате этого противостояния двое украинских бойцов получили ранения.

Также случаи применения противником оружия зафиксированы в районе шахты Бутовка", — отметили в пресс-центре.

Кроме того, на Мариупольском направлении боевики стрелковым оружием пытались спровоцировать украинских военных на подступах к Талаковке, Гнутово, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Чермалыку.

Почти полностью соблюдали режим прекращения огня боевики только на Луганском направлении - враг только один раз неприцельно использовал оружие недалеко от Малинового.

Напомним, что с полуночи 25 августа в зоне проведения АТО должно было начаться так называемое "школьное перемирие". Однако боевики сразу начали нарушать режим тишины.