"Схлопотал пулю". На Ровенщине 6-летний ребенок получил ранение из "калаша"

Жизнь как бы вступила в спор с народным "садистским" фольклором - тут не маленький мальчик находит оружие, а пуля из оружия вонзается в самого ребенка.
Согласно обнародованным ведомством данным, происшествие произошло в субботу, 28 апреля. Его родители рассказали, что около 19.00 ребенок, как обычно, играл на улице возле дома, но внезапно почувствовал резкую боль в области лопатки.
Его немедленно отвезли в больницу. Сразу после прохождения рентгена медики обнаружили в его лопатке пулю.
Полицейские установили, что калибр пули составляет 7,62 мм, а выстрел, по всей вероятности, был произведен из автомата Калашникова.
Мальчик быстро был прооперирован. Сейчас он находится под наблюдением врачей в травматологическом отделении.
Открыто уголовное производство.Расследование продолжается.
Напомним, ранее в Запорожье выпивший мужчина убил себя и маленького мальчика.
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