Сегодня, 12:49 RSS

Шпионаж в пользу России. В Одессе задержали пропагандиста телеканала "Россия-1" — СМИ

Сегодня, 12:33

Задержанный является работником телеканала "Россия-1". Ему инкриминируют шпионаж в пользу Российской Федерации.

Луганск, оружие, наручники -2
В Одессе задержали пропагандиста РФ mvs.gov.ua
В Одессе правоохранителями задержан корреспондент российского пропагандистского телеканала "Россия – 1".

Задержание произошло 11 марта, сообщает местное издание "Таймер" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, задержанный является работником телеканала "Россия-1". Ему инкриминируют шпионаж в пользу Российской Федерации.

В то же время, официального подтверждения или опровержения этой информации получить не удалось.

Напомним, ранее в России украинского журналиста Сущенко официально обвинили в шпионаже.

Теги:  
Одесса, Россия, пропагандист, шпионаж
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...