Шпионаж в пользу России. В Одессе задержали пропагандиста телеканала "Россия-1" — СМИ

Задержанный является работником телеканала "Россия-1". Ему инкриминируют шпионаж в пользу Российской Федерации.

В Одессе задержали пропагандиста РФ mvs.gov.ua

В Одессе правоохранителями задержан корреспондент российского пропагандистского телеканала "Россия – 1".

Задержание произошло 11 марта, сообщает местное издание "Таймер" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, задержанный является работником телеканала "Россия-1". Ему инкриминируют шпионаж в пользу Российской Федерации.

В то же время, официального подтверждения или опровержения этой информации получить не удалось.

Напомним, ранее в России украинского журналиста Сущенко официально обвинили в шпионаже.