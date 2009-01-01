Шпионаж в пользу России. В Одессе задержали пропагандиста телеканала "Россия-1" — СМИ

Задержанный является работником телеканала "Россия-1". Ему инкриминируют шпионаж в пользу Российской Федерации.
Задержание произошло 11 марта, сообщает местное издание "Таймер" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации издания, задержанный является работником телеканала "Россия-1". Ему инкриминируют шпионаж в пользу Российской Федерации.
В то же время, официального подтверждения или опровержения этой информации получить не удалось.
Напомним, ранее в России украинского журналиста Сущенко официально обвинили в шпионаже.