Штурм квартиры и взрыв. В Чернигове ранены 2 полицейских при задержании опасного преступника

Задержанный злоумышленник 24 февраля совершил в Чернигове нападение на ломбард и ранил работника.

В Чернигове ранены 2 полицейских npu.gov.ua

В ходе операции, проведенной подразделением полиции в одном из спальных массивов Чернигова , был задержан вооруженный автоматическим оружием мужчина, подозреваемый в совершении ряда особо тяжких преступлений.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области

Как отметил начальник ГУНП в Черниговской области Эдуард Алехин, пытаясь избежать возмездия, преступник применил оружие. Ему удалось ранить двух бойцов спецподразделения. Оба полицейских госпитализированы. С подозреваемым будут проводиться следственные действия.

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook уточнил, что в Чернигове злоумышленник бросил гранату в полицейских во время задержания.

Он подчеркнул, что задержанный злоумышленник 24 февраля совершил в Чернигове нападение на ломбард и ранил работника.

В частности, как отметил Князев, в тот день "неизвестный выстрелил из автомата с глушителем в воздух и по работнику ломбарда. Ничего не похитив – скрылся". Работник ломбарда получил огнестрельное ранение головы, его госпитализировали. С места происшествия изъято 22 гильзы от патронов калибра 5,45 мм.

"Тогда злоумышленнику удалось убежать, а сегодня уголовный розыск и спецназ взяли штурмом квартиру, в которой скрывался преступник. Во время штурма злоумышленник бросил гранату", — сообщил Князев.

По его данным, ранены двое полицейских, один из них, 38-летний майор полиции, спецназовец КОРД, – тяжелораненый. "Он получил ранение в живот от взрыва гранаты", — отметил начальник Нацполиции.

Напомним, ранее в Киеве в мусоропровод жилого дома бросили гранату.

Фото: npu.gov.ua.

Видео: Фейсбук С.Князева.