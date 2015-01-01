Штурм квартиры в Одессе. Полиция накрыла банду убийц и грабителей, опубликованы фото и видео

6 января в Одессе трое неизвестных, под видом работников коммунальных служб проникли в квартиру одесситов.

Полиция накрыла банду убийц и грабителей od.npu.gov.ua

В Одессе полиция задержала преступную группу, штурмом взяв квартиру, где скрывались злоумышленники после убийства местного жителя.

Об этом идет речь в сообщении Отдела коммуникации в Одесской области.

Сообщается, что утром 6 января в Одессе трое неизвестных, под видом работников коммунальных служб проникли в квартиру одесситов. Связав хозяев, злоумышленники, применяя физическое насилие, потребовали у супругов материальные ценности. От полученных телесных повреждений 68-летний хозяин квартиры умер на месте.

Преступление раскрыли в течение нескольких часов. Собирая информацию, полицейские вышли на след нападавших и установили место, где они скрывались. Было установлено, что в преступную группу с признаками организованности входили, как одесситы, так и неоднократно судимые граждане соседнего государства.

"Чтобы не допустить их побега или повторного совершения преступлений, руководством полиции было принято решение штурмовать квартиру, в которой они находились. В результате силового штурма, проведенного бойцами спецподразделения ГУНП в Одесской области, злоумышленники задержаны", — говорится в сообщении.

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Видео: Поліція Одещини.

Фото: od.npu.gov.ua.