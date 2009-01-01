Сегодня, 15:18 RSS

Силовики уже неделю пытаются выйти на связь с исчезнувшей в ЛНР группой разведчиков

Сегодня, 13:48

Пока ничего не известно, говорит Мотузяник.

Военный, АТО, Донбасс, Украина, партизаны
Разведчики на Донбассе Reuters
Украинские военные по-прежнему пытаются установить связь с группой разведчиков, которая исчезла в зоне АТО на Луганщине 11 февраля.

Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает УНИАН.

"По состоянию на эту минуту ничего пока не известно. Пытаемся установить с ними связь", — сказал Мотузяник.

Напомним, 11 февраля в Оперативно-тактической группировке "Луганск" сообщили об исчезновении в Луганской области группы украинских разведчиков. "Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется на Луганщине, выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций. В определенное время военнослужащие на связь не вышли", — проинформировали военные.

Также напомним, по словам так называемых "пограничников" ЛНР, группа украинских разведчиков пыталась покинуть территорию самопровозглашенной "ЛНР", поэтому могла быть уничтожена.

Теги:  
Мотузяник, разведгруппа, поиск, ЛНР, Луганщина
ПО МАТЕРИАЛАМ: