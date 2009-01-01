Скончался от ран, полученных на полигоне. На Житомирщине расследуют смерть военного-контрактника

Пока не известно, что стало причиной тяжелых ранений, от которых мужчина погиб.

На Житомирщине расследуют смерть военного-контрактника Gazeta.ua

Во время учений на полигоне в Житомирской области погиб военный.

Об этом идет речь в сообщении Радио "Свобода" со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Житомирского гарнизона.

"В госпитале умер военный, который получил в начале этой недели ранения во время боевых учений на военном полигоне в Житомирской области", — сообщили в прокуратуре, добавив, что умер мужчина 16 февраля.

Как отмечается, на полигоне в Житомирской области погиб 35-летний военный-контрактник. Пока не известно, что стало причиной тяжелых ранений, от которых мужчина погиб.

В настоящее время открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.

Напомним, в Николаевской области погиб солдат-срочник.