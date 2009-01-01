Скрылись на полицейской машине. В Запорожье накрыли банду серийных автоугонщиков

В гараже злоумышленников и обнаружила следы еще десятка подобных преступлений.

В Запорожье накрыли банду серийных автоугонщиков npu.gov.ua

В воскресенье, 5 февраля, полиция Запорожья задержала похитителей служебного автомобиля ВАЗ-21099.

Кроме того, в гараже злоумышленников и обнаружила следы еще десятка подобных преступлений, сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

В сообщении говорится, что во время выполнения служебных обязанностей 24-летний сотрудник полиции на служебном автомобиле заехал домой переодеться. Машину полицейский припарковал во дворе дома, но вернувшись через 10 минут обнаружил ее отсутствие.

О происшествии милиционер сразу сообщил в Днепровское отделение полиции Запорожской области.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий уже через несколько часов местонахождение служебного ВАЗа было установлено, как и лица похитителей. Ими оказались двое местных жителей. Один из них, 24-летний молодой человек, ранее был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений в 2016 году. Его 25-летний сообщник сейчас находится под следствием за хранение наркотических веществ.

Как впоследствии выяснилось, злоумышленники похитили авто и отогнали его на территорию одного из гаражных кооперативов Запорожья.

Похитителей доставили в Днепровское отделение запорожской полиции. Мужчины признались в угоне Жигулей, а также еще в 10 аналогичных преступлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция накрыла банду угонщиков элитных авто.

Фото: npu.gov.ua.

Видео: Національна поліція України.