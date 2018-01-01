"Слепые ранения". СМИ узнали важные подробности убийства Бабченко

Пули могли попасть в легкие и сердце журналиста.

Аркадий Бабченко получил слепые пулевые ранения, узнали СМИ Facebook.com

Известный российский журналист Аркадий Бабченко получил три слепых ранения — пули остались в его теле.

Пули могли попасть в легкие и сердце, сообщил источник в правоохранительных органах, ссылаясь на предварительные оценки судмедэкспертизы, пишет ТСН.

"Входных отверстий — три. Выходных не видно. То есть слепые ранения — пули в теле", — отметил собеседник.

По его словам, "кровотечение изо рта — характерный признак ранения легких". "Ну и сердце, скорее всего. Проведут вскрытие — все установят…", — добавил источник.

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Напомним, Аркадия Бабченко убили в Киеве вечером 29 мая на ул. Никольско-Слободской в (Днепровский район столицы). Правоохранители рассматривают две версии преступления — профессиональная деятельность и гражданская позиция.

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