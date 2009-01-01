Сломали ребра и челюсть, добивали ногами. В Харькове избили депутата областного совета

Депутата сначала ударили тяжелым предметом по голове, а затем били ногами.

В Харькове избили депутата областного совета Фейсбук И.Черняка

В среду, 30 августа, в Харькове неизвестные избили депутата местного областного совета Дмитрия Булаха.

Нападение было совершено возле подъезда дома депутата, ему были нанесены серьезные телесные травмы, написал на своей странице в Facebook член "Харьковского антикоррупционного центра" Игорь Черняк.

По словам Черняка, на Булаха, параллельно являющегося главой правления центра, напали два молодых человека. Депутата сначала ударили тяжелым предметом по голове, а затем били ногами.

В комментарии "Громадське.Харьков" Булах заявил, что ему, возможно, сломали ребра. Его коллеги утверждают, что нападение связано с профессиональной деятельностью Булаха.

"Булах шел от дома к станции метро "Тракторный завод", к нему сзади подошли два человека и ударили его в голову, после чего нанесли много ударов по телу. Ему сломали ребра и челюсть, сейчас его везут в больницу неотложной помощи. Мы связываем это нападение исключительно с профессиональной деятельностью", — заявил в комментарии изданию его коллега по антикоррупционному центру Дмитрий Дробот.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевском облсовете депутаты устроили драку с участием боксера.

Фото: Фейсбук И.Черняка.