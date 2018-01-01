Случайность или поджог. Под Киевом сгорели пять машин, видео

Инцидент произошел сегодня рано утром, точная причина пожара выясняется.

Под Киевом сгорели пять машин Скриншот видео с youtube.com

Во вторник, 3 апреля, рано утром в селе Софиевская Борщаговка (находится под Киевом) сгорели пять автомобилей , никто не пострадал.

Инцидент произошел примерно в 4 часа утра на ул. Боголюбова, некоторые очевидцы считают, что машины подожгли, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на слова корреспондента.

По его данным, предположительно, пожар начался в мусорном баке, затем огонь перекинулся на авто, точная причина возгорания устанавливается.

"… отмечают, что видели, как среди ночи выходили владельцы автомобилей. Говорят, что видели владелицу Nissan, отмечают, что реакция у нее была шокирующая, она сразу начала звонить в правоохранительные органы", — отметила журналист.

Корреспондент добавила, что "запах гари чувствуется до сих пор". "Некоторые машины до сих пор теплые", — подчеркнула она.

Напомним, 30 марта рано утром в Святошинском районе Киева — во дворе дома на ул. Якуба Коласа, 17 — горел и взорвался Range Rover, владельцу машины посекло ноги осколками, его госпитализировали. Узнать больше об инциденте можно здесь.