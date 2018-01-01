"Случайный свидетель чего-то страшного". На Житомирщине жестоко убили женщину

По данным полиции, вероятно, что нападавший орудовал ножом.

В Бердичеве убили женщину, вероятно, нападавший орудовал ножом Фото: nikvesti.com

В Бердичеве Житомирской области недалеко от собственного дома нашли убитой 37-летнюю местную жительницу Валерию, на ее теле были обнаружены многочисленные телесные повреждения, раны — колото-резаные.

Женщина вечером вышла погулять с собакой, а чуть более чем через час уже была мертва, пишет ТСН со ссылкой на данные ее родных и правоохранителей.

По словам соседей, Валерия могла стать случайным свидетелем чего-то страшного.

"… дочь вышла выгулять своего любимца кокер-спаниеля Нэша. А уже через час пес прибежал домой сам, с поводком, его уши были в крови", — рассказала мама погибшей Вера Никифорова.

Издание узнало, что женщину убили на расстоянии где-то 800 метров от ее дома. На месте преступления вытоптаны трава и кусты, возможно, жертва боролась с нападавшим. Инспектор Бердичевского райотдела полиции Главного управления Нацполиции в Житомирской области Ольга Харитонова сообщила, что тело нашел прохожий.

"Вероятно, нападавший орудовал ножом. Окончательно это должна подтвердить экспертиза. Это было не ограбление, потому что украшения, телефон и ключи от квартиры остались у женщины", — добавила собеседница.

Также родные сказали, у Валерии не было врагов. Муж погибшей работает в Киеве, пара воспитывала 12-летнюю дочь.

Напомним, 5 июля в городе Болград Одесской области жестоко убили мужчину и подожгли тело, правоохранители по горячим следам задержали двух подозреваемых в совершении преступления.

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