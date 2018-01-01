Смерть из-за фото. СМИ узнали подробности гибели парня на Львовщине

В Стрые в результате падения с крыши здания погиб выпускник гимназии.

В Стрые парень упал с крыши супермаркета, скорее всего, из-за того, что поскользнулся, отметили правоохранители kiev.informator.ua

В Стрые Львовской области ученик 11 класса гимназии Костя поздно вечером 24 мая залез на крышу торгового центра с друзьями, чтобы сфотографироваться, упал с 10-метровой высоты и погиб.

В тот день шел дождь, крыша была мокрой, поэтому парень, скорее всего, поскользнулся, пишет ТСН со ссылкой на слова очевидцев, медиков и правоохранителей.

"Костя с друзьями гуляли допоздна — все успешно написали ВНО (внешнее независимое оценивание — Ред.) по украинскому языку. Примерно в 22:00 часов ребята решили сфотографироваться на крыше супермаркета, куда залезали по пожарной лестнице соседнего здания", — отметило издание.

По словам врачей, после падения выпускник получил травмы, несовместимы с жизнью. Медики пытались вернуть к жизни пострадавшего, запустили сердце, но ненадолго.

"Парень находился в состоянии клинической смерти, без признаков дыхания, сердцебиения, внешне на теле были признаки многочисленных повреждений", — рассказал заместитель главного врача Стрыйской центральной райбольницы Алексей Игнатов.

Ранее СМИ писали, что на Львовщине 17-летний житель Стрыя хотел сделать селфи на крыше супермаркета, но желание собрать лайки в соцсетях закончилось трагически — парень упал с крыши.

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