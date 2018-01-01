Смерть шести людей под Киевом: в полиции раскрыли подробности

Правоохранители считают случившееся умышленным убийством.

В Борисполе от суррогатной водки умерли трое мужчин и трое женщин domik.net

В городе Борисполь (находится под Киевом) от суррогатной водки умерли шесть человек — трое мужчин и трое женщин в возрасте от 32 до 52 лет.

Правоохранители начали производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, говорится на сайте Главного управления Нацполиции Киевщины.

"Вчера вечером (21 мая — Ред.) трех мужчин и трех женщин в возрасте от 32 до 52 лет доставили в Бориспольской ЦРБ (центральную райбольницу — Ред.). Не приходя в сознание, все они умерли", — отметили в ведомстве.

Позже стало известно, что люди накануне в одной компании употребляли суррогатный алкоголь. Изъята канистра с неизвестным веществом, жидкость направлена на экспертизу.

В Борисполе от суррогатной водки умерли трое мужчин и трое женщин kv.npu.gov.ua

Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 21 мая в Борисполе в больницу без сознания попали семь человек, которые вместе употребляли алкоголь, утром 22 числа шестеро из них умерли.

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