Смерть студентки-иностранки в Киеве. Руководство медуниверситета отстранило замдекана

Приказ об отстранении был подписал сегодня, отметили в вузе.

В университете Богомольца из-за исчезновения Мукаддас Насырлаевой идет служебная проверка nmu.ua

В Киеве руководство Национального медицинского университета имени Александра Богомольца отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину на время расследования обстоятельств исчезновения уже погибшей Мукаддас Насырлаевой , корая училась в вузе на первом курсе.

В учебном заведении идет внутренняя служебная проверка, говорится на его сайте.

"Заявление заместителя декана Тимохиной Т.А. об отстранении удовлетворено. Соответствующий приказ №314 подписан 19 февраля 2018 в связи с проведением расследования Соломенским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве насчет обстоятельств исчезновения Мукаддас Насырлаевой", — отмечается в сообщении.

В университете Богомольца из-за исчезновения Мукаддас Насырлаевой идет служебная проверка nmu.ua

Напомним, студентка Мукаддас Насырлаева — гражданка Туркменистана 1999 года рождения — в конце января в Киеве прыгнула с моста Патона якобы после встречи с Татьяной Тимохиной. Спасатели ищут ее погибшей, были обследованы тысячи квадратных метров акватории Днепра.