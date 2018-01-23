Смерть в Киеве. Парень выбросился из окна 16-го этажа

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1 / 4 По предварительным данным, в столице парень покончил с собой (kiev.informator.ua)

Предварительной причиной смерти молодого человека считают самоубийство.

По предварительным данным, в столице парень покончил с собой kiev.informator.ua

В ночь на вторник, 23 января, в Деснянском районе Киева парень выбросился из окна , расположенного на 16-м этаже дома.

Предварительная причина смерти — самоубийство, о произошедшем врачам скорой сообщили родители погибшего, на место происшествия вызвали полицию, пишет "Информатор" со ссылкой на правоохранителей.

Тело парня нашли прямо у входа в третий подъезд на улице Радунская, 18а. Копы уточняли данные о погибшем и общались с родственниками парня в их квартире.

Ранее стало известно, что в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района (находится под столицей) во время ссоры девушка выпрыгнула из окна из-за пыток парня и скончалась.