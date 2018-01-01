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"Смертельная жесть". В Киеве иномарка зеркалом убила женщину

Сегодня, 09:38
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1 / 7 В Киеве иномарка зеркалом сбила женщину, пострадавшая скончалась (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Инцидент произошел на Жулянском путепроводе.

больница, скорая, неотложка
В Киеве иномарка зеркалом сбила женщину, пострадавшая скончалась
В Киеве на Жулянском путепроводе (находится на Большой Окружной дороге) водитель на иномарке зеркалом сбил женщину, которая перебегала дорогу.

Пострадавшую пытались спасти две бригады врачей, но она умерла в машине скорой помощи, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Смертельная жесть в Киеве на Жулянском путепроводе: Chevrolet зеркалом сбил женщину, которая в шлепках с сигаретами и бутылкой в темноте перебегала дорогу", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что в Киеве глава подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро совершил ДТП, в результате которого 23-летняя студентка столичного вуза попала в больницу, а позже умерла.

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Киев, ДТП, авария, иномарка, сбила, зеркало, женщина, погибла
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