"Смертельная жесть". В Киеве иномарка зеркалом убила женщину

Инцидент произошел на Жулянском путепроводе.
Пострадавшую пытались спасти две бригады врачей, но она умерла в машине скорой помощи, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"Смертельная жесть в Киеве на Жулянском путепроводе: Chevrolet зеркалом сбил женщину, которая в шлепках с сигаретами и бутылкой в темноте перебегала дорогу", — отметило издание.
Ранее сообщалось, что в Киеве глава подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро совершил ДТП, в результате которого 23-летняя студентка столичного вуза попала в больницу, а позже умерла.
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