Смертельное ДТП и пожар. На Запорожье не разминулись автобус и "Нива"

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1 / 4 На Запорожье авария унесла жизни двух людей (zp.dsns.gov.ua)

В момент столкновения в автобусе находились десятки людей.

На Запорожье авария унесла жизни двух людей zp.dsns.gov.ua

В среду утром, 17 января, возле села Дмитровка Бердянского района Запорожской области пассажирский автобус сообщением "Мариуполь — Харьков" столкнулся с автомобилем "Нива", погибли два пассажира, ехавшие в последней машине, а ее водитель пострадал.

После столкновения из "Нивы" начал выливаться бензин, произошел пожар, говорится на сайте ГУ ГСЧС Украины в регионе.

"Одновременно с ликвидацией пожара, спасатели с помощью гидроинструмента деблокировали тела погибших из металлической ловушки. В автобусе в момент столкновения находилось 24 человека, двое из которых — водители", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в селе Сторонибабы Буского района Львовской области пьяный водитель за вечер совершил два ДТП, погибла 59-летняя женщина, а ее мужа госпитализировали. Узнать больше об авариях можно здесь.