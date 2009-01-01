Смертельное ДТП на Херонщине, 13-летняя девочка госпитализирована

Семейная пара, ехавшая в ВАЗ-2109, погибла на месте, их 13-летняя дочь госпитализирована.

Renault не уступил дорогу ВАЗ-2109. facebook.com/khersonpolice.official

В Херсонской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли два человека, 13-летняя девочка госпитализирована.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции региона, на пересечении автодорог Херсон — Джанкой и Одесса — Мелитополь водитель грузового автомобиля Renault не уступил дорогу ВАЗ-2109, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Ехавшая в легковушке семейная пара погибла на месте, их 13-летняя дочь госпитализирована.

"По предварительным данным, полицейские установили, что 41-летний житель Днепра, управляя грузовым автомобилем Renault, не выполнил требований дорожного знака "Уступить дорогу", в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2109, который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его жена погибли на месте происшествия. Их 13-летняя дочь с телесными повреждениями госпитализирована в Олешковскую районную больницу", — говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек").

Напомним, 19 сентября, в Херсоне вспыхнул жуткий пожар, уничтоживший 11 квартир. Во время пожара погибла молодая 25-летняя женщина со своими тремя детьми,