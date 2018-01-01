Смертельное ДТП на Ровенщине: жертвами стали два брата, еще три человека травмированы

По информации полицейских, в салоне иномарки находились пять жителей: трое родных братьев и еще двое парней.

На Ровенщине в селе Малушка Березновского района произошло дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в результате погибли два брата, еще три человека — пострадали.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции области, правоохранители на месте происшествия установили, что "21-летний житель села Малушка, управляя автомобилем BMW на иностранной регистрации, двигаясь по автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов", не справился с управлением, вылетел в кювет с последующим опрокидыванием авто и въехал в деревья".

По информации полицейских, в салоне иномарки находились пять жителей: трое родных братьев и еще двое парней.

В результате ДТП 18-летний пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия. Жизнь 13-летнего брата спасали медики, впрочем, он умер в приемном отделении больницы.

Еще двое пассажиров: 13-ти и 20-летние жители Малушки получили телесные повреждения и госпитализированы в травматологическое отделение медучреждения. Их жизни ничего не угрожает.

21-летнего водителя полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он с травмами находится под охраной в больнице.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек следственным управлением начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, под Киевом произошло ДТП с микроавтобусом со школьниками, есть жертвы.