Смертельное ДТП в Харькове. Адвокат утверждает, что состояние водителя Volkswagen очень плохое

Мужчина находится в больнице "под капельницами, медикаментами", сказал Перепелица.

Последствия смертельной аварии в Харькове, иллюстрация facebook.com/anton.gerashchenko

Участник— водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов — очень сильно ударился головой и находится в больнице, состояние "очень плохое".

Об этом его адвокат Сергей Перепелица рассказал в комментарии телеканалу "112 Украина".

В то же время собеседник подчеркнул, что защита будет требовать проведения повторного следственного эксперимента, поскольку мужчина не брал в нем участия.

"Состояние очень плохое. Сейчас он закончил все обследования, но находится на лечении на стационаре под капельницами, медикаментами", — заявил юрист.

По словам Перепелицы, подзащитный уже предоставлял свои первоочередные показания. "Готовы участвовать в дальнейших допросах, следственных экспериментах и всех следственных действиях, которые будут необходимы для органа досудебного расследования", — добавил он.

"Сейчас, в связи с тем, что он очень сильно ударился головой, состояние сложное, но он отмечает, что на перекресток выезжал на зеленый свет светофора", — сказал адвокат.

Напомним, 18 октября в центре Харькова вблизи пересечения ул. Сумской и переулка Мечникова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — травмированы и доставлены в больницу.

За рулем Lexus находилась Алена Зайцева, ее задержали правоохранители. Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, суд уже избрал ей меру пресечения. Позже начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех говорил, что правоохранители могут изменить статус водителя Volkswagen, который проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП.